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Работающих пенсионеров ждут крупные штрафы

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Крупный штраф, который может достигать 120 тысяч, грозит незаконно работающим российским пенсионерам, сообщает DEITA.RU.

По мнению представителя Союза пенсионеров Людмилы Пискуновой, устраиваться на работу неофициально пожилых людей толкает нужда. Несмотря на то, что деньги нужны всем, закон есть закон, поэтому его нужно выполнять.

Здесь стоит отметить, что работающим пенсионерам не индексируют пенсию, поэтому неофициальное трудоустройство может расцениваться не иначе, как мошенничество, а значит – может быть заведено уголовное дело.

Как пишет URA.RU, многие пенсионеры, которые сегодня работают официально и платят все налоги и взносы в фонд, могут не дополучить из-за отсутствия индексации четыре или даже шесть тысяч рублей.

Екатерина Брязгунова

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