Работающих студентов-иностранцев легализуют

Проект закона, позволяющего студентам из-за границы трудиться без получения особого разрешения планируют рассмотреть в Государственной Думе РФ. Авторами документа выступили некоторые депутаты ГД, а также сенаторы Совета Федерации, в том числе, его председатель, Валентина Матвиенко, сообщает DEITA.RU

Сегодня, согласно букве закона, устроиться официально на работу могут только те студены-иностранцы, которые учатся исключительно профессиональных образовательных организациях и вузах России. Работать они могут или там же, где учатся, либо в хозяйственных обществах и партнёрствах, созданных их альма-матер. Также не возбраняется подрабатывать на каникулах. Однако в любом случае – заграничному студенту требуется подтверждать право на труд особым документом – разрешением на работу.

Чтобы сделать жизнь для гостей России, получающих здесь же образование, проще, народные избранники и подготовили выше обозначенный законопроект. В случае его успешного продвижения иностранные студенты смогут трудиться и получать заработную плату без получения соответствующих разрешений – конечно, если место их обучения имеет государственную аккредитацию. Проект закона собираются рассмотреть в одном из заседаний весенней сессии во втором чтении.

Евгений Черёмухин