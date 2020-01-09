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Работающих студентов-иностранцев легализуют
Проект закона, позволяющего студентам из-за границы трудиться без получения особого разрешения планируют рассмотреть в Государственной Думе РФ. Авторами документа выступили некоторые депутаты ГД, а также сенаторы Совета Федерации, в том числе, его председатель, Валентина Матвиенко, сообщает DEITA.RU
Сегодня, согласно букве закона, устроиться официально на работу могут только те студены-иностранцы, которые учатся исключительно профессиональных образовательных организациях и вузах России. Работать они могут или там же, где учатся, либо в хозяйственных обществах и партнёрствах, созданных их альма-матер. Также не возбраняется подрабатывать на каникулах. Однако в любом случае – заграничному студенту требуется подтверждать право на труд особым документом – разрешением на работу.
Чтобы сделать жизнь для гостей России, получающих здесь же образование, проще, народные избранники и подготовили выше обозначенный законопроект. В случае его успешного продвижения иностранные студенты смогут трудиться и получать заработную плату без получения соответствующих разрешений – конечно, если место их обучения имеет государственную аккредитацию. Проект закона собираются рассмотреть в одном из заседаний весенней сессии во втором чтении.
Евгений Черёмухин