Названа разница гендерной занятости россиян, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Данные Росстата указали на то, что в прошлом году в России были трудоустроены всего 53,2% женщин. При этом, занятость среди мужчин составила 67,8%.

Как пояснили эксперты, невысокая трудоустроенность среди женщин объясняется во многом их нацеленностью на семью и воспитание детей.



Профессор кафедры корпоративного управления РАНХиГС Елена Яхонтова предположила, что некоторые работодатели в ситуации возникновения финансовых проблем в первую очередь сокращают именно женщин.

Также на показатель могут влиять непрозрачность найма персонала и нередко невысокий уровень профессионализма.



В целом, согласно подсчетам ведомства, в стране работает 59,8% населения старше 15 лет.

Дмитрий Шевченко