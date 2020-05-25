Работающим из дома предложили доплачивать

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Часть расходов работающих россиян могут начать компенсировать, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "Известия".
Федерация независимых профсоюзов России выступил за то, чтобы компания возмещала траты сотрудника в связи с переходом на удалённую работу.
По оценкам специалистов, в среднем такие расходы оцениваются в три тысячи рублей. Прежде всего, речь идёт об оплате электроэнергии, услуг связи, интернета и программного обеспечения для работы.
Кроме этого, общественники также предлагают предоставить преимущественное право на удалённую работу сотрудникам с детьми младше 14 лет, инвалидам, пенсионерам по возрасту, студентам и другим социально-уязвимым категориям граждан.