Работающим из дома предложили доплачивать

Часть расходов работающих россиян могут начать компенсировать, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Федерация независимых профсоюзов России выступил за то, чтобы компания возмещала траты сотрудника в связи с переходом на удалённую работу.

По оценкам специалистов, в среднем такие расходы оцениваются в три тысячи рублей. Прежде всего, речь идёт об оплате электроэнергии, услуг связи, интернета и программного обеспечения для работы.

Кроме этого, общественники также предлагают предоставить преимущественное право на удалённую работу сотрудникам с детьми младше 14 лет, инвалидам, пенсионерам по возрасту, студентам и другим социально-уязвимым категориям граждан.