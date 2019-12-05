Работающим пенсионерам можно получить прибавку к пенсии

Федеральная налоговая служба разъяснила, кому из работающих пенсионеров может быть проиндексирована пенсия, сообщает DEITA.RU по материалам ФНС.

Как известно, в России ежемесячные выплаты неработающим пенсионерам индексируются каждый год. А вот работающим пенсионерам выплаты не индексируют. Причем, если у пенсионера статус индивидуального предпринимателя, то он считается работающим, и его пенсию, соответственно, не индексируют.

При этом каждый предприниматель-пенсионер платит за себя почти по 30 тысяч рублей на пенсионное страхование ежегодно. Строго говоря, закон вообще не делит пенсионеров на работающих и неработающих: это упрощенная терминология для простоты понимания. Для государства важно, застрахован ли пенсионер в системе обязательного пенсионного страхования, то есть платят ли за него обязательные страховые взносы. Если взносы поступают, то он теряет право на ежегодную прибавку.

Самозанятые граждане такие взносы не платят и, соответственно, имеют право на индексацию пенсионных выплат. Говоря иначе, пенсионеры, воспользовавшиеся режимом с налогом на профессиональный доход, считаются неработающими, а значит, их пенсия индексируется.

Накануне депутаты Государственной Думы приняли во втором чтении законопроект, расширяющий количество регионов, в которых вводится режим с налогом на профессиональную деятельность. С 1 января 2020 года официально зарегистрированными самозанятыми россияне смогут стать в Санкт-Петербурге, в Волгоградской, Воронежской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, в Красноярском и Пермском краях, в Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, Ямало-Ненецком автономном округе, в Республике Башкортостан.

Дмитрий Санников