Работающим россиянам готовят регулярный медосмотр

В целях профилактики заболеваемости коронавирусом, на российских предприятиях могут ввести проведение регулярного медицинского осмотра трудящихся, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на официальный сайт Роспотребнадзора.

Как отмечают в ведомстве, в первую очередь новое правило может коснуться компаний из сферы общественного питания, пищевой промышленности, бытового обслуживания и водопроводных сооружений, а также образования.

Предполагается, что в случае отказа от прохождения медосмотра, принципиальным сотрудникам просто не дадут выйти на работу.



Отмечается, что соответствующие рекомендации для организаций обозначенных направлений должны существенно затруднить распространения коронавируса.