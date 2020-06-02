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Работающим россиянам готовят регулярный медосмотр
Озвучены отрасли, где эта процедура станет обязательной
В целях профилактики заболеваемости коронавирусом, на российских предприятиях могут ввести проведение регулярного медицинского осмотра трудящихся, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на официальный сайт Роспотребнадзора.
Как отмечают в ведомстве, в первую очередь новое правило может коснуться компаний из сферы общественного питания, пищевой промышленности, бытового обслуживания и водопроводных сооружений, а также образования.
Предполагается, что в случае отказа от прохождения медосмотра, принципиальным сотрудникам просто не дадут выйти на работу.
Отмечается, что соответствующие рекомендации для организаций обозначенных направлений должны существенно затруднить распространения коронавируса.