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Работающим россиянам могут урезать пенсии – экономист

пенсия

Режим самоизоляции и экономический кризис негативно повлияют на положение пожилых россиян

Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Беляев рассказал о том, как может измениться размер пенсий в связи с нынешним положением дел в экономике, сообщает ИА DEITA.RU.

Как рассказал экономист URA.RU, режим самоизоляции, в котором находится Россия сегодня, а также повышение пенсионного возраста может негативно сказаться на социальных выплатах, которые получают пенсионеры, продолжающие трудовую деятельность.

- Количество баллов, которые они не могут заработать для пенсии в конце своего трудового стажа, очень депрессивно влияет на размер их пенсии, - подчеркнул эксперт. Кроме того, он отметил, что пенсионеры становятся самой уязвимой категории – они первыми попадают под сокращение, а работу найти им труднее, чем более молодым коллегам.

Кроме того, Михаил Беляев негативно высказался о пенсионной реформе в целом, отметив, что переход должен происходить постепенно и точно не во время кризиса. 

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