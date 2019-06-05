Чтобы провести шикарную свадьбу, жених пошёл на преступление, сообщает DEITA.RU со ссылкой прокуратуру ХМАО.

Жителя города Нижневартовск осудят за совершение кражи из банка, в котором она работал. Как стало известно правоохранительным органам, мужчина, пользуясь своим служебным положением, в течение двух месяцев оформил 4 фиктивных договора кредитования, которые были одобрены руководством банка и по которым были начислены деньги в размере более 950 тысяч рублей.

Получив своё распоряжение преступным путём денежные средства, радостный жених поспешил потратить "заработанное" с помощью махинаций на организацию грядущего торжества.

Теперь, предприимчивого молодого человека ожидает суд, на котором ему могут дать до 6 лет лишения свободы.

Пока одни преступники воруют деньги в банках, другие используют более примитивные методы и сдают на чермет обычные батареи из многоквартирных домов. Подобный случай недавно произошёл во Владивостоке.

Дмитрий Шевченко