Работник может получить официальное право не отвечать в личное время

Удаленно занятый сотрудник может получить официально закрепленное личное время, сообщает ИА DEITA.RU.

Соответствующие поправки подготовлены для главы 49.1 Трудового кодекса. Их сформулировали и направили в адрес председателя партии «Единой России» члены фракции, пишет «Парламентская газета».

«Мы упорядочиваем и регулируем рабочее время – предлагаем установить график работы таких работников, а также впервые в нашем законодательстве фиксируем право работника на личное время, быть оффлайн», – прокомментировал инициативу первый замглавы фракции Андрей Исаев.

Кроме того, поправки, уточняющие регламент дистанционной занятости, обговаривают предельно возможный переход на электронный документооборот. А исключение из трудового договора необходимости указывать рабочее место должно убрать формальный повод для увольнения миллионов сотрудников.