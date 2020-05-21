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Работник может получить официальное право не отвечать в личное время

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Единоросы подготовили поправки в закон

Удаленно занятый сотрудник может получить официально закрепленное личное время, сообщает ИА DEITA.RU.

Соответствующие поправки подготовлены для главы 49.1 Трудового кодекса. Их сформулировали и направили в адрес председателя партии «Единой России» члены фракции, пишет «Парламентская газета».

«Мы упорядочиваем и регулируем рабочее время – предлагаем установить график работы таких работников, а также впервые в нашем законодательстве фиксируем право работника на личное время, быть оффлайн», – прокомментировал инициативу первый замглавы фракции Андрей Исаев.

Кроме того, поправки, уточняющие регламент дистанционной занятости, обговаривают предельно возможный переход на электронный документооборот. А исключение из трудового договора необходимости указывать рабочее место должно убрать формальный повод для увольнения миллионов сотрудников.

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