Правительству не понравилась идея страховать сотрудников на случай, если работодатель обанкротится, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Интерфакс».

Законопроект был встречен критическими замечаниями: чиновники воспротивились росту трат бюджета, к которым принятие закона неминуемо бы привело. Также они посчитали эту инициативу увеличивающей нагрузку на бизнес.

Вводить особую страховку, обязывающую предприятия-банкроты гасить зарплатные долги сотрудникам не будут. Работодателю не придется отчислять в ФСС по 0,02% от зарплатного фонда.

К тому же, заявляют чиновники, для получения таких страховок предприятия трудоустраивали бы граждан фиктивно. А этого допускать нельзя.

Анастасия Туркова