В России могут изменить систему расчета взносов в Фонд социального страхования, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Сотрудники ФСС рассказали, что планируют перейти к новой оценке долгосрочных обязательств на основе системе бонус-малус. В этом случае расходы компаний, где сотрудники часто болеют, могут вырасти, а в организациях со здоровым коллективом — сократиться.

Сейчас работодатель платит взносы в размере 2,9% от зарплаты сотрудника. Работник получает компенсацию за счёт ФСС во время нахождения на больничном или в период декрета. В случае смерти сотрудника от несчастного случая на производстве выплаты получает его семья.

В системе бонус-малус размер взноса зависит от истории страховых случаев. По этой схеме работает ОСАГО: автомобилистам, часто попадающим в ДТП, полис обходится гораздо дороже, чем для более аккуратных водитилей.

Это означает, что вероятность гибели или нетрудоспособности сотрудников будут рассчитывать, опираясь на теорию вероятностей, статистику и долгосрочные финансовые вычисления.

Дмитрий Шевченко