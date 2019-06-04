Коллектив Хабаровских электрических сетей (филиал АО «ДРСК») принял участие в традиционном театрализованном шествии, посвященном Дню рождения Хабаровска, который в этом году отметил свое 161-летие, сообщает DEITA.RU.

Хабаровские энергетики в фирменной одежде и с праздничной атрибутикой прошлись в составе объединенной колонны Железнодорожного округа краевой столицы по центральной улице города от Комсомольской площади до площади им. Ленина, приветствуя многочисленных зрителей. От имени всех жителей города-именинника участников многотысячного шествия чествовали первые лица и иные представители муниципальных и региональных органов власти.





Отметим, что театрализованное шествие, приуроченное ко дню рождения Хабаровска, является его визитной карточкой. В процессии активно участвуют ведущие предприятия и учреждения города и края. Три года назад к нему присоединились и работники хабаровского филиала АО «ДРСК», сделав свое участие традиционным.

«Подобного рода мероприятия являются прекрасным инструментом не только для укрепления корпоративных связей и повышению имиджа компании, но и демонстрации особого отношения наших работников к родному городу и краю», — отметила начальник отдела управления персоналом Хабаровских электрических сетей Ольга Димирова.

Екатерина Брязгунова