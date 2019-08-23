Бригада докеров №33 Владивостоксого морского рыбного порта установила рекорд скорости обработки судов, сообщает DEITA.RU.

«Судно «Sky Venus» с 5,6 тысячами тоннами шлака на борту удалось выгрузить менее чем за сутки. Успешные результаты оказались возможными за счёт эффективной организации труда и применения современных технологических методов», - рассказали во Владморрыбпорту.

Как отмечают работники порта, предприятие прилагает максимум усилий для сокращения сроков доставки грузов потребителю. Значительное ускорение работы обеспечивается благодаря современному сервису и грамотной организации технологического процесса.

Напомним, что в прошлом году Владморрыбпорт обработал 102, 8 тысяч тонн навалочных строительных материалов, а за 7 месяцев нынешнего года 53,8 тысяч тонн.

Иван Юрьев