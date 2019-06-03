Работодатели будут обязаны отпускать сотрудников с денежными выплатами при увольнении, сообщает DEITA.RU. Минтруд России разработал соответствующий законопроект.

Если сотрудник вынужден уволиться в связи с ликвидацией предприятия, ему обязаны выплатить некоторую сумму – чтобы он мог легче перенести время, затрачиваемое на поиск нового места работы. Сумма выплаты – в размере средней зарплаты.

По словам замминистра труда и соцзащиты Всеволода Вуколова, работодателям предложат вариативность выплат сотрудникам среднего заработка за два месяца в случае, если они не трудоустроится. Так, можно будет выходное пособие отдавать гражданину при увольнении, а средний заработок – на второй месяц, если человек так и не найдет работу. Впрочем, выдать всю сумму сразу, не разделяя, можно тоже.

В интересах граждан введут 15-дневный срок, на протяжении которого работник имеет право обратиться за выплатой, если он не нашел другую работу.

Самая категоричная часть закона: все выплаты должны быть у работников до того, как предприятие ликвидируется.

Анастасия Туркова