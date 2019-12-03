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Работодателей начнут серьезно штрафовать
Штрафы вырастут в разы по инициативе Министерства юстиции,
сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА «ФАН».
Министерство юстиции РФ выступило с предложением к Верховному суду: изменить правила начисления штрафов работодателям за задержку зарплат. Теперь могут начать штрафовать за каждого сотрудника без зарплаты.
Сейчас штраф для работодателей составляет от 30 до 50 тысяч рублей. При этом не важно, сколько сотрудников осталось без зарплаты – один или тысяча. Теперь на такую сумму будут штрафовать за каждого обиженного сотрудника.
Елена Миронова
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