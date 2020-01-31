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6 Декабрь 2019, 18:15

Работодателей завалят заявлениями на оплату курортов

лето, пляж, белый песок

Правительство Михаила Мишустина предложило внести новые поправки в Налоговый Кодекс

Правительственным законопроектом предлагается дать право работодателям учитывать затраты, понесенные на оплату услуг, оказываемых санаторно-курортными организациями, в пользу работников (и членов их семей), в составе расходов на оплату труда для целей налогообложения налогом на прибыль, сообщает DEITA.RU.

Законопроект правительства Михаила Мишустина уже опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов и проходит процедуру независимой антикоррупционной экспертизы.

Как следует из текста документа, расходы на курорты правительство предлагает учитывать по аналогии с расходами налогоплательщика по оплате услуг в пользу своих работников (и членов их семей) по организации туризма и отдыха на территории России по договору о реализации туристского продукта (пункт 24.2 статьи 255 НК).

Таким образом, возможно ожидать значительного роста заявлений от работников об оплате санаторно-курортных путевок. Ведь это, при определенных условиях, будет выгодно для оптимизации налогообложения самому работодателю.

Кроме того, предлагается изменить и перечень необлагаемых НДФЛ доходов. Сейчас компенсация стоимости путевок, выплачиваемая работодателем не подлежит обложению НДФЛ, если расходы по такой компенсации (оплате) не отнесены к расходам, учитываемым при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

В законопроекте предлагается изменить формулировку на несколько иную: «если расходы по такой компенсации (оплате) полностью или частично не учитываются в расходах при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций».

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