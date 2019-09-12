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Работодатели не одобрили переход на четырёхдневку

12 Сентябрь 2019, 20:00

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Начальники не захотели отдыхать больше, сообщает DEITA.RU.

Сайт поиска работы HeadHunter опросил работодателей со всех концов страны, чтобы узнать у них мнение о перспективе перехода на четырёхдневную рабочую неделю. Результаты опроса стало во-многом неожиданными.

Соответствующую идею поддержали только около 12% владельцев бизнеса и руководителей предприятий. При этом 76% из них вообще даже не раздумают над тем, нужно ли сокращение рабочей недели или нет. Видимо, всё время заняты работой и уменьшение рабочего времени им попусту невыгодно.

Главными аргументами "против" выступила мысль о том, что в случае сокращения числа рабочих дней, сотрудникам придётся уменьшать зарплату, что означает, что многие из них захотят покинуть данное место работы.

При этом, с обратной стороны, нашлись и те, кто предложение поддерживает, мотивируя это тем, что люди получат больше времени для отдыха, что благоприятно скажется на рабочем процессе в оставшиеся дни.

Дмитрий Шевченко

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