Начальники сочли перерыв на сон не самой лучшей идеей, сообщает DEITA.RU.

Сайт поиска работы Superjob поделился результатами собственного исследования, которые свидетельствуют о том, что почти 60% российских работодателей и 44% работников не поддерживают идею перерыва на дневной сон в рабочее время.

Идея вызвала самую большую поддержку лишь среди молодых людей до 24 лет. Среди них за введение такого перерыва высказались более 50%.

При этом, как отмечают аналитики, только один из 100 сотрудников утверждает, что в его компании уже есть возможность немного поспать в течение дня.

Специалисты также отметили, что работодателей, которые лояльно относятся к введению сиесты, сегодня больше, чем пять лет назад: 14% в 2014 году и 20% сегодня.

Дмитрий Шевченко