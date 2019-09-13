Работодатели сказали, сократят ли рабочую неделю

Исследователи выяснили, как относятся работодатели к сокращению рабочей недели до четырехдневной, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Семьдесят шесть процентов работодателей уверены: при таком варианте производительность труда пострадает, дисциплина на рабочем месте ухудшится, выгорание ускорится. Поэтому на смену графика они не согласны. Ни сейчас, ни в будущем.

Посчитали приемлемым для себя подобный переход в ближайшие пару лет двенадцать процентов опрошенных работодателей, передают специалисты с HeadHunter.

Могут представить себе сокращенную рабочую неделю в дальнейшем восемь процентов работодателей.

Большинство из опрошенных уверены: зарплаты пришлось бы уменьшать, нужно будет нанять новых сотрудников, начнутся переработки, и всё это приведет к эмоциональному выгоранию и отсутствию дисциплины.

Лишь десять процентов работодателей не усмотрели в переходе никаких проблем для себя.

Участвовали в опросе двести нанимателей.

Анастасия Туркова