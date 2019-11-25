Работодатели заставят россиян написать заявление по собственному

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Переход на электронные трудовые книжки гарантирован всем, сообщает DEITA.RU.

Переход с бумажных на электронные трудовые книжки еще не окончен. На данный момент одобрены поправки к проекту закона об изменениях в Трудовом кодексе. Если раньше речь шла о том, чтобы все автоматически переводились на электронные книжки, а желающие оставить бумажный документ должны писать заявление, то теперь наоборот.

В связи с этим эксперты портала Pro-personal предполагают, что работодатели начнут заставлять писать подобные заявления.

Напомним, что переход на электронные документы начнется в 2020 году. В течение всего года нужно будет определиться, какая «книжка» удобнее. При этом отмечается, в случае перехода на электронную можно сохранить на первое время и бумажную.

Екатерина Брязгунова

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