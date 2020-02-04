Новости
«Зона отчуждения» по коронавирусу выбрана – Минздрав
4 Февраль 2020, 20:15
Бокал вина за ужином ведет к алкоголизму
4 Февраль 2020, 20:00
Роспотребнадзор напомнил об угрозе онкологии
4 Февраль 2020, 19:40
Работой правительства Медведева недовольны 4 из 5 россиян
4 Февраль 2020, 19:20
Шайка мошенников угнала 300 автомобилей
4 Февраль 2020, 19:00
Минздрав начал подготовку к эпидемии коронавируса
4 Февраль 2020, 18:40
Коронавирус не оставит приморцев без борща
4 Февраль 2020, 18:20
Жителя Дальнегорска осудили на 3 года за незаконную вырубку леса
4 Февраль 2020, 18:05
Работой правительства Медведева недовольны 4 из 5 россиян
38% опрошенных рассчитывают на улучшение дел в России
По данным социологического исследования «Левада-Центра», работой правительства Дмитрия Медведева недовольны 78% респондентов, сообщает DEITA.RU.
Любопытно, что новые кадровые перестановки в правительстве респонденты в большинстве своем оценить не могут – слишком мало прошло времени с начала работы правительства Михаила Мишустина. Но 38% опрошенных рассчитывают на улучшение дел в России с приходом нового Кабмина. А 46% правительству предстоит убедить в эффективности своей работы - эта группа пока не хочет верить в лучшее.
Послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, на котором было озвучено намерению внести поправки в Конституцию, большинство россиян считают знаковым. Важным сказанное Владимиром Путиным назвали более 60% жителей России.
Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев не видит в своей отставке ничего необычного. «Это совершенно нормально»: заявил Дмитрий Медведев «Первому каналу». По мнению бывшего председателя правительства, в отставке кабинета министров нет ничего необычного, к этому нужно относиться спокойно.