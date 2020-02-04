Работой правительства Медведева недовольны 4 из 5 россиян

По данным социологического исследования «Левада-Центра», работой правительства Дмитрия Медведева недовольны 78% респондентов, сообщает DEITA.RU.

Любопытно, что новые кадровые перестановки в правительстве респонденты в большинстве своем оценить не могут – слишком мало прошло времени с начала работы правительства Михаила Мишустина. Но 38% опрошенных рассчитывают на улучшение дел в России с приходом нового Кабмина. А 46% правительству предстоит убедить в эффективности своей работы - эта группа пока не хочет верить в лучшее.

Послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, на котором было озвучено намерению внести поправки в Конституцию, большинство россиян считают знаковым. Важным сказанное Владимиром Путиным назвали более 60% жителей России.

Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев не видит в своей отставке ничего необычного. «Это совершенно нормально»: заявил Дмитрий Медведев «Первому каналу». По мнению бывшего председателя правительства, в отставке кабинета министров нет ничего необычного, к этому нужно относиться спокойно.