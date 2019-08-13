Проверки работы охранников станут неожиданнее, сообщает DEITA.RU.

С 13 августа в России вступает в силу закон, по которому станет необязательно согласовывать проверки деятельности охранных предприятий с прокуратурой.

При этом, новый закон выводит ЧОПы из-под действия моратория на проведение плановых проверок. Это, в свою очередь, позволит усилить государственный контроль за их работой.

На данный момент В России насчитывается около 22 тысяч частных охранных предприятий, в которых работают 655 тысяч охранников.

Дмитрий Шевченко