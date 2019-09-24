Работу депутатов оценили в 32 млн в месяц

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На протяжение двух лет такие суммы будут уходить на аренду помещений для депутатов из кармана налогоплательщиков, сообщает DEITA.RU.

Здание Госдумы, в котором и проходят все заседания, планирую частично закрыть на ремонт в 2020-2021 году. Реконструкция будет проходить в зале пленарных заседаний. На это время для депутатов будут снимать зал в расположенном неподалеку Доме союзов.

Как стало известно газете «Ведомости», аренда Колонного зала на 1264 места стоит 600 тысяч - 1 млн в сутки. Именно его и будут снимать для депутатов два года.

Судя по документам от Минфина, ведомство уже предусмотрело дополнительное финансирование размещения Госдумы в Доме союзов. В 2020 году на это потратят 389 млн рублей, а в 2021 году - 388 млн рублей. В месяц бюджет страны будет тратить более 32 млн рублей на аренду помещения для депутатов. Сообщается, что Минфин не комментирует такие новости.

Елена Миронова

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