В настоящее время работы по губернаторской программе идут почти во всех муниципальных районах Приморья, сообщает DEITA.RU.



К примеру, на днях подрядчики вышли на объекты в Дальнереченске. До конца года там планируется провести работы по 15 адресам. Комбинированная площадка уже появилась на улице М.Личенко 15а, где установили детский городок, спортивные объекты и постелили мягкое покрытие. Кроме этого на площадки будут оборудованы впоследствии видеокамерами, чтобы родители могли следить за своими детьми.

Ход работ в Дальнереченске проинспектировал губернатор Приморья Олег Кожемяко, который пообещал жителям города, что работы будут продолжены в следующие годы. Также он лично проинспектировал работы по программе «1000 дворов» в Большом Камне в прошедшие выходные.

На улице Маслакова, 18 меняют асфальт, бордюрные камни и планируют установку спортивной площадки. Также по желанию жителей будет оборудован парковочный карман. Всего в этом году в Большом Камне отремонтируют 21 двор, где будут установлены детские и спортивные площадки, заменят асфальт.

Согласно программе во дворах могут провести асфальтирование территории, установить детскую или спортивную площадку. Все работы в муниципалитетах должны завершиться к осени. Первые дворы уже были приняты в Уссурийске и других населенных пунктах.

Напомним, программа «1000 дворов» стартовала по инициативе губернатора Приморья Олега Кожемяко. На реализацию программы в бюджете края было предусмотрено 1,2 миллиарда рублей.

Иван Крышан