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Работы по замене водопровода продолжаются в Уссурийске
В этом году более десяти километров водопроводных труб, канализаций и водоотводных сетей были заменены силами МУП «Уссурийск-Водоканал» на территории городского округа, сообщает DEITA.RU.
В мэрии Уссурийска заметили, что благодаря оперативной работе сотрудников водоканала, на частных территориях муниципалитета появились более ста устойчивых к зимним морозам колонок с чистой водой, а жители села Утесное наконец-то дождались поступления центрального водоснабжения в дома.
«В этом году рабочие завершили прокладку четырех с половиной километрового водопровода в поселок, тем самым доведя до логического конца работу предыдущего недобросовестного подрядчика. Также на улицах Ефимова, Горная, Совхозная, Раздольная и Дачная появились тринадцать водоразборных колонок», - рассказали в городской администрации отметив, что воду по трубам в дома и колонки разгоняет современная водонасосная станция.
Следующим в очереди за проведением водопровода стоит село Глуховка. В следующем году в населенном пункте начнутся работы по возведению станции и сети водоснабжения.
С приходом весны в Уссурийске также продолжится ремонт водопроводных труб, канализационных сетей и отопительной инфраструктуры. В этом году до наступления отопительного сезона рабочие УМУПТС реконструировали основные тепловые трубы на котельной номер 5, заменив устаревшие на новые наибольшего диаметра. Отмечается, что в общем счете рабочие смогли заменить более одного километров сетей из трех с половиной километров.
«Со следующего года начнется строительство нового котла, чтобы получить возможность закрыть «мазутную» котельную номер 15, по аналогии с другими губительно влияющими на экологию округа котельными (2, 23, 65 и 29)», - отметили в мэрии Уссурийска.
Екатерина Цой