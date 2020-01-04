Ради любви: На Дальнем Востоке сообщили о вероятности теракта

Нетрезвая жительница Южно-Сахалинска обратилась в полицию с сообщением о том, что один из самолётов в аэропорту столицы региона планируют взорвать, сообщает DEITA.RU.

Сотрудники правоохранительных органов оказались в режиме полной готовности к террористическому акту из-за поступившего обращения россиянки. Дама сообщила не просто о готовящемся акте, но и раскрыла личность "преступника", как отмечает издание «Аств.ру». Ответственные органы проверили рейсы, и обнаружили «террориста» на борту самолёта, который должен был отправиться по маршруту Южно-Сахалинск – Хабаровск.

В ходе проверочных мероприятий ничего запрещённого у пассажира обнаружено не было, опасности для пассажиров не выявлено. Личность дамы, совершившей звонок уже установлена. Оказалось, что вся мистификация была устроена ради любви: пара рассталась, а подобный звонок, как посчитала женщина, задержит возлюбленного на островном регионе.

Однако после задержки, которая длилась не более пары часов, рейс отправился по маршруту. Полиция по факту происшествия проводит проверку.

Софья Корф