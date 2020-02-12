telegr wh call

Новости

Президента Южной Кореи ждут во Владивостоке

12 Февраль 2020, 16:30

Запретить школьникам отмечать День святого Валентина предложили в Госдуме

12 Февраль 2020, 16:15

Столицу округа хотят перенести в Преображение

12 Февраль 2020, 16:00

Коронавирус в Китае лечат национальными танцами-видео

12 Февраль 2020, 15:45

Промышленный парк для развития бизнеса построят в Большом Камне

12 Февраль 2020, 15:30

Ради справедливости: О ситуации с джипом во дворе рассказала участница событий

12 Февраль 2020, 15:15

Угольный порт снова пылит в Приморье

12 Февраль 2020, 15:01

Александр Ролик: «Социальному блоку поправок в Конституцию уделено особое внимание»

12 Февраль 2020, 14:50

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Ради справедливости: О ситуации с джипом во дворе рассказала участница событий

Черный джип колеса

О ситуации с джипом в одном из дворов Владивостока рассказал участник конфликта

После публикации новости о том, что в одном из дворов Владивостока джип мешал проехать даме, в редакцию обратилась другая девушка, представившаяся участницей конфликта, и пожелала изложить своё видение ситуации ради того, чтобы «восстановить справедливость», сообщает ИА DEITA.RU.

Девушка сообщила, что именно ей потребовалась помощь, для того чтобы завести автомобиль, а в публикации в сети многое исказили. Так, например, ситуация происходила около семи утра, а не в час пик, как было указано в паблике. Кроме того, по ее словам, мужчина, который вызвался помочь, не приходится даме супругом – просто неравнодушный житель столицы.

«Он тоже спешил на работу, но согласился помочь. Поскольку моя машина стояла передом к косогору, мне пришлось немного скатиться, чтобы дотянуть провода. В этот момент за джипом подъехала машина, из неё вышла девушка и попросила водителя освободить проезд. Водитель джипа абсолютно вежливо (!) ответил ей, что пару минут, он прикурит машинку и все поедут», - делится собеседница ИА DEITA.RU.

Затем, по словам девушки, начался конфликт.

«Девушка вела себя неадекватно, начала кричать, что опаздывает на работу, снимать на телефон... Услышав пререкания, я подошла и, обозвав её тупой курицей, попыталась объяснить, что если она так спешит, то может попробовать оттолкать мою машину, а может не отвлекать и не приставать к человеку, а молча дождаться. По какой причине она не поехала на другой выезд, объяснить девушка не смогла», - рассказала участница ситуации.

При этом, по ее мнению, о том, что недовольной девушке пришлось выезжать задним ходом несколько сотен метров, речи и не шло. Даже после того, как «спаситель» и «спасённая» освободили проезд, недовольная девушка ещё осталась на месте, снимала автомобиль и что-то помечала в телефоне.

«Весь этот рассказ пишу с одной целью - восстановить справедливость в отношении человека, который, хотя и торопился, но помог. Думаю, после всех постов этой курицы, не постесняюсь ещё раз ее так назвать, он больше не будет помогать никому», - негодует собеседница.

Напомним, ранее на портале ИА DEITA.RU сообщалось о более глобальных проблемах на дороге – мужчина за рулём Toyota Prius уходил от погони сотрудников ГИБДД, сломал шлагбаум, выехал на лёд в районе Маяка и убежал «морем» от стражей порядка. На данный момент полиция установила личность водителя и занимается его розыском.

Читайте также:

Поведение автохама на внедорожнике обсуждают во Владивостоке

«Мамонтёнок»: видео погони со стрельбой во Владивостоке

Российские маски уехали в Китай: в Приморье наблюдается их дефицит

Софья Корф

Популярное

Изменились способы передачи показаний за горячее водоснажение и тепловую энергию

Коварный туман стал причиной нескольких ДТП

Не растут ни яблони, ни груши: что пришлют нам люди за рекой

Приморцы «нашли» фото подземного паркинга «Калины-молла» XVII века
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...