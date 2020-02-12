Ради справедливости: О ситуации с джипом во дворе рассказала участница событий

После публикации новости о том, что в одном из дворов Владивостока джип мешал проехать даме, в редакцию обратилась другая девушка, представившаяся участницей конфликта, и пожелала изложить своё видение ситуации ради того, чтобы «восстановить справедливость», сообщает ИА DEITA.RU.

Девушка сообщила, что именно ей потребовалась помощь, для того чтобы завести автомобиль, а в публикации в сети многое исказили. Так, например, ситуация происходила около семи утра, а не в час пик, как было указано в паблике. Кроме того, по ее словам, мужчина, который вызвался помочь, не приходится даме супругом – просто неравнодушный житель столицы.

«Он тоже спешил на работу, но согласился помочь. Поскольку моя машина стояла передом к косогору, мне пришлось немного скатиться, чтобы дотянуть провода. В этот момент за джипом подъехала машина, из неё вышла девушка и попросила водителя освободить проезд. Водитель джипа абсолютно вежливо (!) ответил ей, что пару минут, он прикурит машинку и все поедут», - делится собеседница ИА DEITA.RU.

Затем, по словам девушки, начался конфликт.

«Девушка вела себя неадекватно, начала кричать, что опаздывает на работу, снимать на телефон... Услышав пререкания, я подошла и, обозвав её тупой курицей, попыталась объяснить, что если она так спешит, то может попробовать оттолкать мою машину, а может не отвлекать и не приставать к человеку, а молча дождаться. По какой причине она не поехала на другой выезд, объяснить девушка не смогла», - рассказала участница ситуации.

При этом, по ее мнению, о том, что недовольной девушке пришлось выезжать задним ходом несколько сотен метров, речи и не шло. Даже после того, как «спаситель» и «спасённая» освободили проезд, недовольная девушка ещё осталась на месте, снимала автомобиль и что-то помечала в телефоне.

«Весь этот рассказ пишу с одной целью - восстановить справедливость в отношении человека, который, хотя и торопился, но помог. Думаю, после всех постов этой курицы, не постесняюсь ещё раз ее так назвать, он больше не будет помогать никому», - негодует собеседница.

Напомним, ранее на портале ИА DEITA.RU сообщалось о более глобальных проблемах на дороге – мужчина за рулём Toyota Prius уходил от погони сотрудников ГИБДД, сломал шлагбаум, выехал на лёд в районе Маяка и убежал «морем» от стражей порядка. На данный момент полиция установила личность водителя и занимается его розыском.