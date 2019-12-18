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Ради жилья женщины идут на крайние меры
Мужчинам чаще, чем женщинам, родители помогают купить квартиру, сообщает DEITA.RU. К такому выводу пришли специалисты Avito в ходе социального исследования.
При этом представители сильной половины человечества намного чаще приобретают квартиру с целью дальнейшей продажи или для временного проживания в ней. Кроме того, они зачастую в новое жилье подселяют квартирантов.
Отмечается, что мужчины намного чаще обходятся без ипотечного кредита. В случае острой необходимости им помогают приобрести квартиру родители.
Женщины же, судя по всему, более самостоятельные. Они чаще мужчин берут ипотеку. При этом рискуют и приобретают квадратные метры в строящемся доме. После сделки они нередко думают: станут ли обманутыми дольщиками или все-таки повезет.
Стоит отметить, что истории из жизни это подтверждают. Корреспонденту DEITA.RU дальневосточница рассказала, что у нее со страшим братом два года разницы. Однако ему родители помогли купить и квартиру, и машину, а ей нет.
Екатерина Брязгунова