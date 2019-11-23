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Радиационный инцидент близ Дальнего Востока оценил Роспотребнадзор

взрыв

Мониторинг за радиационной обстановкой усилил Роспотребнадзор в связи с радиационным инцидентом в Южно-Китайском море, сообщает DEITA.RU по материалам надзорного ведомства.

Все началось с того, что американская радиостанция Hal Turner Radio Show, со ссылкой на военные источники, сообщила о взрыве мощностью от 10 до 20 килотонн в тротиловом эквиваленте. Взрыв произошел на глубине примерно 50 метров и версия о землетрясении уже исключена.

Вслед за этим, Глобальная сеть мониторинга окружающей среды объявила о существенном превышении радиационного фона (0,22-0,24 мкЗв/час) в районе китайского города Чжаньцзянь.

Что именно произошло в Южно-Китайском море, официальные источники Китая и США не сообщают. По данным американской радиостанции Hal Turner Radio Show, в этом районе несут службу подводные лодки ВМС США. По заверению Роспотребнадзора, российскому Дальнему Востоку радиационная опасность не угрожает.

Ранее стало известно о планах Японии сливать в Тихий океан воду с АЭС Фукусима.  Как отмечает агентство Kyodo, сбрасывать в Тихий океан предполагается воду, которая использовалась для охлаждения реакторов АЭС Фукусима. Как считает министерство экономики, торговли и промышленности Японии, слив радиоктивной воды – безопасен.

«Тоталитарный» СССР спас мир от заражения, выстроив за 8 месяцев саркофаг. Либеральные японцы, мало того, что за две недели постепенно допустили взрывы на 4 энергоблоках, так и не думают никак с заражением бороться, живут по либеральному принципу, и так сойдет. Тем временем, радионуклиды с Фукусимы вылавливают наблюдатели в Норвегии», - комментируют российские пользователи Сети .

Дмитрий Санников

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