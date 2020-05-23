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Радикалы грозят Зеленскому новым переворотом
Украинские праворадикалы 24 мая выйдут на Майдан, чтобы продемонстрировать президенту страны Владимиру Зеленскому, как в Киеве может произойти новый переворот, сообщает ИА DEITA.RU.
Как пишет РИА ФАН, об этом представители ряда группировок заявили в четверг под стенами офиса президента Украины.
Один из присутствующих радикалов сообщил, что в воскресенье на Майдане и по всей Украине пройдет акция «Стоп реваншу», работа над которой уже ведется.
«На Майдане мы подведем настоящую оценку деятельности президента Зеленского за этот год, что он пребывает в должности. 20 мая 2019 года он поклялся защищать страну, права и свободы нашего народа. Это была ложь, и эту ложь нужно доказывать фактами и четкими аргументами, чтобы никакие манипулятивные видосики не могли исказить реальное положение вещей в нашей стране», — пригрозил мужчина.