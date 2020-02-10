Радиоактивный лом не выпустили из Приморья

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Допустимая норма радиоактивных веществ превышена в 95 раз
Восемь предметов металлолома не пустили во Владивосток таможенники. Отмечается, что допустимая норма радиоактивных веществ в них превышена в 95 раз, сообщает ИА DEITA.RU.
Как сообщили во владивостокской таможне, опасными признали восемь измерительных приборов массой более 21 кг. Уровень гамма-излучения на них был показан от 3 до 10 мкЗв/ч.
Эти предметы достали из металлолома и передали далее, для того, чтобы захоронить опасные объекты по существующим нормам и правилам.
Начальник соответствующего таможенного подразделения Владивостокской таможни Максим Шестернин отметил, что специалисты строго контролируют не только ввозимые на территорию края, но и отправляемые на экспорт грузы.
За три года выявили около 9 случаев, когда в черном ломе, предназначенном для экспорта, находили радиацию.