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6 Декабрь 2019, 18:15

Радиоактивный «Приус» не пустили в Приморье

фото - таможня

Японский радиоактивный автомобиль не пустили на территорию Владивостока, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в таможне Владивостока, гибридный «Приус» прибыл на теплоходе из Японии. При осмотре в нем нашли бета-радиоактивные загрязнения.

«Информацию об этом передали в краевой Роспотребнадзор. Такого рода товар должны вернуть назад в Японию», - отметил представитель таможни.

Отметим, с 2011 по 2017 год – с момент аварии на станции Фукусима-1 в Японии таможня нашла 875 товаров такого рода. За последние три года не было радиоактивных авто.

«Ведомство контролирует ввоз продукции такого рода, которая опасна для здоровья населения», - сообщили в таможне города.

Александра Маслова

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