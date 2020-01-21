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Радиоактивный «Приус» не пустили в Приморье
Японский радиоактивный автомобиль не пустили на территорию Владивостока, сообщает DEITA.RU.
Как рассказали в таможне Владивостока, гибридный «Приус» прибыл на теплоходе из Японии. При осмотре в нем нашли бета-радиоактивные загрязнения.
«Информацию об этом передали в краевой Роспотребнадзор. Такого рода товар должны вернуть назад в Японию», - отметил представитель таможни.
Отметим, с 2011 по 2017 год – с момент аварии на станции Фукусима-1 в Японии таможня нашла 875 товаров такого рода. За последние три года не было радиоактивных авто.
«Ведомство контролирует ввоз продукции такого рода, которая опасна для здоровья населения», - сообщили в таможне города.
Александра Маслова