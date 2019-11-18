Радоваться рано: синоптики дали прогноз

Как и предупреждали синоптики Примгидромета, минувшей ночью на юго-запад Приморского края вышел южный циклон и стал быстро углубляться, смещаясь на восток, сообщает DEITA.RU по материалам ведомства.

Почти на всей территории региона зафиксирован сильный, местами очень сильный снег. В крае отмечается налипание мокрого снега на провода и деревья, гололед и гололедица, на побережье местами метель при ветре порывами до 26-31 м/с.

Как отмечают приморские синоптики, во второй половине дня 18 ноября интенсивность осадков в западных и южных районах уменьшится. Местами снег и вовсе прекратится. На севере и востоке края снег сохранится до конца дня.

По прогнозу Примгидромета, днем во Владивостоке температура воздуха будет колебаться от -4 до -1 °C. Ночью же в столице Дальнего Востока серьезно подморозит: от -9 до -11 °C. Сейчас городские службы прикладывают максимум усилий для скорейшей очистки улиц. Основные дорожные магистрали Владивостока уже очищены от снега. Как сообщают из оперативного штаба по ликвидации последствий непогоды, ситуация на дорогах города уже нормализовалась.

Дмитрий Санников