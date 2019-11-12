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«Район превращается в свалку» - в приморском городе бьют тревогу
Жители Уссурийска пожаловались на помойку, которая разрастается из мусорных баков, постепенно переходя на тротуар и дорогу, сообщает DEITA.RU.
По информации одного из подписчиков в блоге Марка Чернослива, баки так переполнились из-за недавно заселившихся новостроек – жителей в районе стало гораздо больше, а вот новые места для утилизации мусора им не выделили.
«Грязный райончик. Хоть и новостройки, но неуютные дворы», «Нынче критерии престижного района: пробки конские вечером и утром, одна школа на весь район, ежегодное затопление и, конечно же, обязательно на болоте. Интересно», «Похоже, что им мусор привозят ещё из других районов» «Скоро весь район в свалку превратится», - отмечают уссурийцы.
«Живу третий год в этом доме, никогда подобного не было, как сейчас, во время стройки», - поддержали автора другие комментаторы.
«По вашей мусорке не первый год жалобы, постоянно очень грязно и переполненные баки», - затеяли спор другие подписчики.
В целом же ситуация такова, что работы управляющей компании пока что не хватает на достаточный объем уборки мусора. А, так как жильцов в районе становится все больше – больше становится и отходов.
Александра Маслова