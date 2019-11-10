Районы столицы останутся без электричества в понедельник

Плановые отключения электроэнергии пройдут во Владивостоке в понедельник, 11 ноября, сообщает DEITA.RU по материалам МУП ВПЭС.

Как отмечают специалисты МУП «Владивостокское предприятие электрических сетей», время проведения плановых работ составит от 2 до 8 часов. Время отключения: с 9 до 17 часов.