telegr wh call

Новости

Новые обязанности появились у инспекторов ГИБДД

10 Ноябрь 2019, 13:16

Опубликованы фото массовой аварии в столице

10 Ноябрь 2019, 12:56

Турнир по кикбоксингу прошел среди силовых ведомств

10 Ноябрь 2019, 12:30

Сердце может остановить на морозе в этом случае

10 Ноябрь 2019, 12:00

Как разводят при оформлении льготной ипотеки, сказала россиянка

10 Ноябрь 2019, 11:30

Пропавший аквалангист найден в Японском море

10 Ноябрь 2019, 11:17

ОСАГО подешевеет на треть у таких водителей

10 Ноябрь 2019, 10:30

Председатель Думы Владивостока Андрей Брик поздравляет с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

10 Ноябрь 2019, 10:00

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Районы столицы останутся без электричества в понедельник

пикса лампа

Плановые отключения электроэнергии пройдут во Владивостоке в понедельник, 11 ноября, сообщает DEITA.RU по материалам МУП ВПЭС.

Как отмечают специалисты МУП «Владивостокское предприятие электрических сетей», время проведения плановых работ составит от 2 до 8 часов. Время отключения: с 9 до 17 часов.впэс

Популярное

Восьмичасовой рабочий день отменяется в России

Медведев забирает деньги у Приморья

Пожар произошел на крупном заводе в Приморье

ОСАГО подешевеет на треть у таких водителей
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Пять причин слетать на Сахалин
Голосовать
Загрузка...