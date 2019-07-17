Во Владивостоке в спорткомплексе «Олимпиец» начался ежегодный турнир мировой серии гран-при по бадминтону Russian Open 2019, Part of the BWF tour Super 100, сообщает DEITA.RU. На соревнования заявились спортсмены из 35 государств.

Участниками стали спортсмены из России, Испании, Индии, Малайзии, Англии, Таиланда, Болгарии, Израиля, Канады, Финляндии, Бельгии, Германии, Эстонии, Гонконга, Японии, Кореи и других стран. Турнир - один из этапов отбора на летние Олимпийские игры-2020 в Токио.

Спортсмены будут бороться за рейтинговые очки, которые позволят попасть на Олимпиаду, отмечают в департаменте физической культуры и спорта Приморского края.

«Соперничество будет сильным. Победители разделят призовой фонд размером 75 тысяч долларов. На турнире также выступят молодые бадминтонисты, для них это отличная возможностью набраться опыта и мастерства с сильнейшими бадминтонными ракетками мира»,- отметил директор турнира, президент Федерации бадминтона Приморского края Сергей Баев.

В составе сборной России в соревнованиях примут участие приморские бадминтонисты. Честь края будут защищать Евгений Дрёмин, Евгения Димова, Павел Коцаренко, Денис Грачев, Владимир Иванов, Иван Созонов, Алина Давлетова.

Организатор соревнований – краевая федерация бадминтона при поддержке Администрации Приморского края и Национальной федерации бадминтона России. Во Владивостоке турнир пройдёт в 15 раз. Традиционно награды разыграют в мужском и женском одиночном и парном разрядах, а также в смешанной паре.

Екатерина Кононенко