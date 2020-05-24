telegr wh call

Новости

Дальневосточный гектар может стать больше

24 Май 2020, 13:15

Ранее сидевший дед обокрал ребенка на детской площадке

24 Май 2020, 12:45

Мишустин выделил сотни миллиардов на семьи с детьми

24 Май 2020, 12:15

США уничтожили беспилотник боевым лазером

24 Май 2020, 11:45

Ливень и коронавирус не сумели запереть приморцев дома

24 Май 2020, 11:15

Путин подписал закон о дистанционном голосовании

24 Май 2020, 10:51

Сколько платят водителю большегруза во Владивостоке

24 Май 2020, 10:21

Более 60 междугородних рейсов отменили в Приморье

24 Май 2020, 09:46

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Ранее сидевший дед обокрал ребенка на детской площадке

качели, детская площадка,

Злоумышленника нашли по записям с камер видеонаблюдения

Житель Уссурийска заявил в полицию о том, что неизвестный похитил из кармана куртки его восьмилетнего сына мобильный телефон за 15 тысяч рублей, сообщает ИА DEITA.RU.

Как рассказали в полиции, установить личность злоумышленника помогли уличные камеры видеонаблюдения. Выяснилось, что мальчик оставил свою куртку на лавочке и ушел играть. Когда ребенок вернулся, оказалось, что из кармана пропал мобильный телефон.

Полиция разыскала и задержала подозреваемого – им оказался 66-летний ранее судимый житель Уссурийска. При себе у него был похищенный телефон ребенка.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. 

Читайте также:

Банковские работники в Приморье стали реже красть

Сотрудница управляйки украла аквариумы у покойника

Шоколадную фабрику обворовали на 600 килограммов

Александра Маслова

Популярное

Россиянам пропишут новую обязательную справку

Путин напомнил о необходимости платить по счетам

Россиянам начнут выделять государственные квартиры

Кожемяко обратился к мэрам с важным предупреждением
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...