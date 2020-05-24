Ранее сидевший дед обокрал ребенка на детской площадке

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Злоумышленника нашли по записям с камер видеонаблюдения
Житель Уссурийска заявил в полицию о том, что неизвестный похитил из кармана куртки его восьмилетнего сына мобильный телефон за 15 тысяч рублей, сообщает ИА DEITA.RU.
Как рассказали в полиции, установить личность злоумышленника помогли уличные камеры видеонаблюдения. Выяснилось, что мальчик оставил свою куртку на лавочке и ушел играть. Когда ребенок вернулся, оказалось, что из кармана пропал мобильный телефон.
Полиция разыскала и задержала подозреваемого – им оказался 66-летний ранее судимый житель Уссурийска. При себе у него был похищенный телефон ребенка.
Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.