Ранее приморцам показали другое видео, снятое в другой локации: в районе островов Попова и Рейнеке. «А это вот флора, и фауна плавает с плавником в этом проливе. Чувствует себя очень уверенно, по-хозяйски. Видимо, тепло ей. Поэтому, здравствуй, лето красное, и прощай, купальный сезон. Бережем конечности», - предостерегает оператор.

В перечень потенциально опасных акулами мест попали острова Рикорда, Шкота, Елена, Энгельма, Фальшивый, Ахлестышева, Лаврова, Уши, Скрыплёва, Скребцова, Наумова, Малый, Клыкова, Пахтусова, Моисеева, Желтухина, Карамзина, Кротова, Сергеева, Моисеева, Циволько, Верховского, Козлова, Два Брата и полуостров Песчаный, говорится в постановлении городской администрации «Об организации летнего отдыха и обеспечении безопасности населения в период купального сезона 2019 года».

Дмитрий Санников