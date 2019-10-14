Ранняя эпидемия: россияне начали заражать друг друга

Российские врачи заявили о раннем начале эпидемии простудных заболеваний осенью. Об этом сообщает DEITA.RU.

По словам ведущих медиков России, сезон самых быстроразвивающихся и заразных заболеваний, типа гриппа и ОРВИ, в этом году начался неожиданно рано. Роспотребнадзор подтверждает эти данные заявляя, что традиционный осенне-зимний сезон массовой заболеваемости населения в две тысячи девятнадцатом году начался на почти пятнадцать дней раньше, чем в прошлом. Сегодня, по словам сотрудников ведомства, порог по простудным заболеваниям уже превышен во многих регионах страны.

Об этом явлении стало известно благодаря бдительным фармацевтам, которые заметили, что резкий спрос на противовирусные препараты появился ближе к середине сентября, в то время как в две тысячи восемнадцатом году россияне побежали за таблетками и сиропами только в октябре.

Отметим, что в связи с высоким уровнем заболеваемости, в России продолжается программа по вакцинации граждан. Более тридцати миллионов россиян уже поставили себе прививки от гриппа.

Екатерина Цой