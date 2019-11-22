telegr wh call

Новости

Чиновницу уволят за скандальный пост в соцсетях

22 Ноябрь 2019, 12:00

Новые меры поддержки сельхозпроизводителей внедряют в Сахалинской области

22 Ноябрь 2019, 11:50

Россиянам спишут долги за услуги ЖКХ

22 Ноябрь 2019, 11:45

В суд пойдет мужчина, спаливший дом за 53 миллиона

22 Ноябрь 2019, 11:30

Столичные УК не справляются со снежными завалами

22 Ноябрь 2019, 11:25

Владивосток недосчитается 2,5 млрд рублей

22 Ноябрь 2019, 11:15

Некоторым дачникам дадут деньги на строительство дома

22 Ноябрь 2019, 11:00

«Рано радоваться» - что будет с погодой в выходные

22 Ноябрь 2019, 10:45

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

«Рано радоваться» - что будет с погодой в выходные

ОСЕНЬ 2019

Синоптики отмечают, что пятница, 22 ноября, в крае будет очень теплой. Температура воздуха установится до 8 градусов выше ноля, сообщает DEITA.RU.

Тенденция продолжится и в выходные дни. Согласно информации ресурса «Маглипогода», сильное потепление ожидается в ночь с пятница на субботу – до 5 градусов на юге края, и минус 10 – в северных районах. В отдельных частях Приморья возможны морось и туман.

«В субботу станет еще теплее – местами столбики термометров поднимутся до 10 градусов тепла. Снег на юге края растает. Однако, будет довольно сыро и влажно», - обозначил автор ресурса.

«Очень хорошо, что приходит потепление. Я просто не очень люблю зиму, и прошлогодний сезон без снега и с небольшим «минусом» был для меня идеален. В этот раз явно на такой подарок можно не рассчитывать уже», - делится впечатлениями о погоде жительница краевого центра Ирина.

Однако, в воскресенье погода в Приморье резко ухудшится, а в понедельник край снова атакует зима, принося с собой минусовые температуры и снегопад.

 

Александра Маслова

Читайте также:

Синоптики: погода порадует столичных жителей

Снег с дождем обещают синоптики

«Неужели конец» - синоптики удивят жителей региона

Популярное

Правительство Медведева отменило дорогую медкомиссию на водительские права

Горожане не оценили прорывной инициативы мэрии

Дешевые билеты получат дальневосточники 30 лет

Медведев забыл про ГЛОНАСС для дальневосточников
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...