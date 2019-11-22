«Рано радоваться» - что будет с погодой в выходные

Синоптики отмечают, что пятница, 22 ноября, в крае будет очень теплой. Температура воздуха установится до 8 градусов выше ноля, сообщает DEITA.RU.

Тенденция продолжится и в выходные дни. Согласно информации ресурса «Маглипогода», сильное потепление ожидается в ночь с пятница на субботу – до 5 градусов на юге края, и минус 10 – в северных районах. В отдельных частях Приморья возможны морось и туман.

«В субботу станет еще теплее – местами столбики термометров поднимутся до 10 градусов тепла. Снег на юге края растает. Однако, будет довольно сыро и влажно», - обозначил автор ресурса.

«Очень хорошо, что приходит потепление. Я просто не очень люблю зиму, и прошлогодний сезон без снега и с небольшим «минусом» был для меня идеален. В этот раз явно на такой подарок можно не рассчитывать уже», - делится впечатлениями о погоде жительница краевого центра Ирина.

Однако, в воскресенье погода в Приморье резко ухудшится, а в понедельник край снова атакует зима, принося с собой минусовые температуры и снегопад.

Александра Маслова