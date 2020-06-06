Раньше ГИБДД за это не штрафовали

Госавтоинспекторы начали рублем наказывать водителей и их пассажиров, которые неправильно покидают машину или садятся в нее, сообщает ИА DEITA.RU.

Недавно сдававшие экзамен на право управления транспортным средством могут еще помнить, что при выходе из автомобиля со стороны проезжей части нужно огибать его сзади, и при посадке – обходить спереди.

«Иными словами, при высадке из своего автомобиля водитель должен двигаться навстречу дорожному потоку, чтобы отслеживать ситуацию, и иметь возможность моментально среагировать», – напоминает издание NaAvoTrasse.

Это нарушение в последнее время стало привлекать внимание сотрудников ГИБДД. Хотя сумма штрафа составляет всего 500 рублей, лучше все же его избежать – хотя бы потому, что соблюдение несложного принципа действительно может повлиять на безопасность.