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Раньше ГИБДД за это не штрафовали

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Но нарушают многие

Госавтоинспекторы начали рублем наказывать водителей и их пассажиров, которые неправильно покидают машину или садятся в нее, сообщает ИА DEITA.RU.

Недавно сдававшие экзамен на право управления транспортным средством могут еще помнить, что при выходе из автомобиля со стороны проезжей части нужно огибать его сзади, и при посадке – обходить спереди.

«Иными словами, при высадке из своего автомобиля водитель должен двигаться навстречу дорожному потоку, чтобы отслеживать ситуацию, и иметь возможность моментально среагировать», – напоминает издание NaAvoTrasse.

Это нарушение в последнее время стало привлекать внимание сотрудников ГИБДД. Хотя сумма штрафа составляет всего 500 рублей, лучше все же его избежать – хотя бы потому, что соблюдение несложного принципа действительно может повлиять на безопасность.

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