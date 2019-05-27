Россияне категорически против того, чтобы в Японии даже поднимали вопрос военного захвата Курильских островов, сообщает DEITA.RU.

Ранее прошла информация о том, что японские депутаты жестко осудили своего коллегу Ходоки Маруяму за его предложение начать войну с Россией ради захвата островных территорий. Правительство Страны восходящего солнца заявило о том, что позиция депутата не совпадает с государственной и предложило покинуть Ходоке Маруяме своей пост.

Информация вызвала бурное обсуждение в Сети. «Даже дипломатические путем зачем обсуждать эту тему... Острова наши и никогда не отдадим и предателей не простим, кто захочет их сдать в аренду на 50 лет... Уже сдали Америке Аляску... И чья теперь...», «Спьяну сболтнул лишнее, с кем не бывает? Что у пьяного на уме...», «Я всегда говорил, и сейчас повторяю: с азиатами ухо надо держать востро, и не лить слезы умиления про их технический "прогресс". Они те еще перцы…», «Поздно им уже, раньше надо было им захватывать в 90-е, когда Ельцин был», — уверяют россияне.

Стоит отметить, что нашлись и те россияне, которые отнюдь не отличаются патриотизмом. «И Приморье пускай захватят», «Это, конечно, не патриотично, но Курилам бы повезло, если бы их захватили японцы... Японцы лучше китайцев, которые уже пол-Сибири у нас оттяпали - охотятся там, гадят, лес вывозят, благодаря чиновникам...» — пишут комментаторы.

Екатерина Брязгунова