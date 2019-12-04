Расчистка русел рек продолжается в Приморье

В Уссурийске продолжаются работы по защите местных жителей от большой воды во время таяния снега, ливней, тайфунов и весенних паводков. На данный момент рабочие заняты расчисткой русла реки в районе Борисовского моста, сообщает DEITA.RU.

В краевой администрации сообщили, что круглосуточные работы продолжаются на правой и левой стороне реки Раздольная. Расчистка осуществляется с помощью двадцати четырех самосвалов, погрузчиков, бульдозеров и экскаваторов.

«За минувшую осень рабочие полностью расчистили реку Раковка от природных и мусорных завалов. Особый акцент был сделан на работах по возвращению водного объекта в нормальное русло в районе Чичеринского моста. Теперь ликвидация последствий тайфунов и снегопада проводится в оперативном режиме на реке Раздольная», - заявили в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Приморского края.

Специалисты отметили, что работы важно завершить до конца года пока не встанет лед, а затягивать расчистку рек до весны попросту опасно.

«Во время весеннего паводка опоры моста могут пострадать от резкого подъема уровня воды, который неминуемо приведет к мусорным заторам, а значит - затоплению близлежащих населенных пунктов», - отметили в ведомстве.

Отмечается, что до конца текущего года подрядчикам необходимо избавить от завалов более пятидесяти километров участков. Из двадцати семи запланированных объектах осталось привести в порядок лишь три особо пострадавших участков приморских рек.

Екатерина Цой