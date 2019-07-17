В Совете Федерации рассказали об удешевлении полиса автострахования, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".



Парламентарии ожидают снижения стоимости оформления ОСАГО после того, как процедура станет индивидуальной. Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин.

Теперь расчёты для каждого водителя будут зависеть от его личной истории управлением транспортными средствами. Страховщики будут учитывать его нарушения, а также участие в ДТП.

Законодатели считают, что новый подход сделает заключение страховой сделки более привлекательным для автолюбителей, а ОСАГО превратится из обязанности в выгодный инструмент.

Новелла предполагает введение новых повышающих коэффициентов за злостные нарушения правил дорожного движения, а кроме того — возможность для страховых компаний устанавливать собственные коэффициенты для своих клиентов, ориентируясь на историю их нарушений и характеристики вождения.

Дмитрий Шевченко