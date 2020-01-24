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Расходы на аренду жилья включат в алименты
Такой закон приняла Госдума на Пленарном заседании 23 января 2020 года, сообщает DEITA.RU по материалам «Парламентской газеты».
Авторы этой инициативы пояснили, что необходимо внести определенные поправки в законодательство в сфере защиты прав детей и расширить список оснований для дополнительных алиментных выплат. Кто и сколько должен платить, будет решаться в судебном порядке.
Согласно принятому закону, родитель, на попечении которого остался ребенок, может подать на дополнительные алименты при условии отсутствия у ребенка пригодного жилья. Имеется в виду, что ни у ребенка, ни у родителя, на чьем попечении он остался, нет права собственности для постоянного проживания, либо они не могут им воспользоваться и вынуждены нести дополнительные расходы на аренду жилья.
При этом алиментоплательщик должен быть трудоспособен, а родитель, претендующий на дополнительные выплаты, должен доказать, что действительно находится в трудной жизненной ситуации и не способен самостоятельно платить за жилье.
Ирина Елкина