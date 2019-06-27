Депутаты Законодательного Собрания утвердили поправки в закон «О здравоохранении в Приморском крае», в соответствии с которыми несовершеннолетние приморцы, нуждающиеся в специализированной медицинской помощи за пределами края, получат помощь за счет средств краевого бюджета, сообщает DEITA.RU.



Законом устанавливается компенсация авиаперелета к месту оказания специализированной медицинской помощи в случае невозможности получения ее на территории Приморского края. Расходы возместят несовершеннолетним приморцам, не являющимся инвалидами, которые по направлению комиссии краевого департамента здравоохранения летят в медицинские организации за пределы Приморья, а также сопровождающим их родителям или законным представителям и в случае необходимости медицинским работникам.



Оплата проезда носилочным больным на авиатранспорте будет производиться за три посадочных места. Компенсация проезда авиатранспортом предусмотрена также для беременных женщин, нуждающихся в медицинской помощи за пределами Приморья.



Сейчас право на компенсацию стоимости проезда имеют также граждане, выезжающие за пределы Приморского края для оказания высокотехнологичной медицинской помощи в федеральных медицинских организациях при наличии медицинских показаний.



В то же время, как отметил председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис, в Приморском крае существует потребность в бесплатном проезде детей к месту лечения и обратно авиатранспортом для получения ими высокотехнологичной и специализированной медпомощи, поскольку время в пути на железнодорожном транспорте из Владивостока до федеральных медицинских центров г. Москвы, г. Санкт-Петербурга составляет 7-8 суток. Принятие поправок в краевой закон о здравоохранении позволит решить данную проблему.

Дмитрий Санников