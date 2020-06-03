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Расизм «в сердцах множества людей» нашли в Белом доме

США

Поводом для заявления стали беспорядки после гибели афроамериканца

В Белом доме заявили, что Америке нет повсеместного равенства, так как присутствует расизм, сообщает ИА DEITA.RU.

Об этом в ходе брифинга сказала старший советник президента США Келлиэнн Конуэй. Мероприятие было посвящено прокатившимся по всей стране массовым беспорядкам, в которые вылились акции протеста после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, пишет РБК.

«Существует институциональный расизм, отсутствие равенства для всех людей в этой стране. Мне кажется, в этом нет сомнений», – заявила представитель администрации Трампа.

Как подчеркнула Конуэй, глава государства много работает над тем, чтобы справиться с этой бедой, но пока расизм живет «в сердцах множества людей».

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