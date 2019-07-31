Определился расклад политических сил на выборах в Думу Уссурийска, сообщает DEITA.RU.

Территориальная избирательная комиссия города Уссурийска вечером 29 июля завершила прием документов от кандидатов в депутаты Думы Уссурийского городского округа. Выборы ожидаются конкурентные: всего на 26 мандатов претендует сразу 136 кандидатов.

Своих претендентов на мандаты выставили как парламентские партии, так и внесистемные политические объединения. На всех 26 округах идут в поход за мандатами представители ЛДПР и «Единой России».

Сегодня у единороссов нет того запаса прочности, который был в нулевых или во времена начала общенародного крымского консенсуса в 2014 году. Транзит власти, о котором сейчас заговорили на всех уровнях, - объективная реальность. В таких условиях взятие единороссами квалифицированного большинства в Думе не выглядит неизбежным. И это делает крайне рискованной ставку действующего главы на партсписок «Единой России». Да, в списке единороссов есть люди известные и уважаемые вроде действующего председателя Думы Николая Рудь, руководителя транспортной компании Александра Черныш, авторитетного предпринимателя Александра Тена, главы местного отделения «Единой России» Михаил Атрошко. Но значительная часть мандатов вполне может уйти к кандидатам от других политических сил.

Лишь на одном округе не выставили своего кандидата коммунисты: список КПРФ насчитывает 25 кандидатов. Пока сложно сказать, на чем именно кандидаты будут строить свою предвыборную программу. Не исключено, что для привлечения внимания избирателей будут использоваться громкие испытанные методы вроде скандального перфоманса прошлого года в Надеждинском районе. Не исключено, что и на этот раз в Уссурийске избирателей ждет новая голодовка с любым подходящим для этого поводом.

Серьезное количество кандидатов – 24, выставила «Справедливая Россиия». За голоса избирателей будут бороться кандидаты разных социальных групп – от временно неработающих и пенсионеров до индивидуальных предпринимателей.

Кстати, о пенсионерах и предпринимателях. 10 кандидатов выдвинула «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Кроме того, своих кандидатов продвигают и различные коммерческие группировки, разместившие своих протеже в разных партийных списках и среди самовыдвиженцев. Всего же предоставили документы в территориальную избирательную комиссию в порядке самовыдвижения 22 кандидата.

Спектр политических сил в Уссурийске оказался настолько широк, что одного своего кандидата выдвинула и «Казачья партия Российской Федерации». Теперь уссурийских избирателей ожидает самая активная фаза избирательной кампании – предвыборная агитация. Судя по раскладу и амбициям, все партии и кандидаты всерьез настроены на победу.

Дмитрий Санников