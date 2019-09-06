Настоящий тоннель появился около одного из подъездов дома 69 по улице Луговой. Рабочие буквально перекопали весь двор. С просьбой придать огласке в редакцию ИА DEITA.RU обратились местные жители.

Настоящие окопы появились во дворе жилого дома напротив одного из подъездов, рядом с деткой площадкой.

Тоннель, по словам рабочих, раскопали для прокладки кабеля, какого – неизвестно, на этот вопрос мужчины не ответили. Зато на вопрос «а когда это закончится» дали четкий ответ: «Не знаем, наверное, через неделю».

Только вот домочадцы говорят, что рабочие просто перерыли весь двор и уехали, так и стоит траншея без дела уже несколько дней. А, между прочим, из-за того, что пол двора перекопано, местные жители лишились парковочных мест перед домом.

Поэтому домочадцы вынуждены ставить свои машины вдоль дороги. Только вот мест там тоже почти нет – все забито. А движение вдоль домов затруднено круглые сутки, из-за припаркованных на тротуарах автомобилей и глубоких ям.

А в три подъезда можно попасть, только перейдя через хлипкую деревянную лестницу. Стоит отметить, что кроме хлипкой ленты ямы ничем не огорожены, то есть, нет никакой гарантии, что никто из жителей или детей не провалится. А учитывая дождливый сезон в крае, опасность увеличивается в разы.

«Лучше бы дорогу в порядок привели! Ездить просто невозможно», — жалуются местные жители.

«Так они и вдоль дороги все перерыли! И также уже больше двух недель ничего не делают!»

И действительно, в том месте, где по логике вещей должны быть бордюр и тротуар – снова тоннель. Огромные ямы растянули на десятки метров. Так, дорога, в которой когда-то было предусмотрено двухполюсное движение, превратилась в узенькую тропинку, где из-за ям сложно проехать и одному автомобилю, что уж говорить про встречное движение.

Удивительно, что подобные работы начали в «режим технологической тишины», который всегда действует в городе в период ВЭФ. В этом году любые земляные раскопки запрещены со 2 до 8 сентября включительно.

Екатерина Кононенко