Раскрыт главный обман новой пенсионной реформы

По мнению экономиста и политолога Михаила Делягина, возможность раннего выхода на пенсию за счет получения только накопительной части пенсии можно расценивать, как попытку загнать россиян в накопительную систему, чтобы в последствии государство могло использовать больше средств в собственных целях, сообщает DEITA.RU.

Как пишет «Царьград», помимо подобных заявлений, Делягин задается главным вопросом, а способен ли пенсионер в 55 лет прожить на 300 рублей.

Тут же появляется вопрос, а почему 300 рублей-то? Ответ очевиден и высчитывается чисто арифметически. Срок выплат накопительной пенсии планируют увеличить до 258 месяцев. Проще говоря, человек вышел на пенсию и следующие 258 месяцев получает частями те средства, которые скопил в накопительной части. Средняя заработная плата в России на сегодняшний день, по данным Росстата, составляет 39 тысяч 85 рублей. Шесть процентов от этой суммы и есть ежемесячные отчисления в фонд накопительной пенсии. Таким образом, каждый месяц в так называемый НПФ отчисляется 2 345 рублей. Условно трудящийся отчисляет накопительную часть пенсии 30 лет подряд. Через три десятка лет у него скопится 844 236 рублей. Именно эта сумма и поделится на 258. И вуаля — выходя досрочно на пенсию, женщины в 55 лет, а мужчины в 60, россияне смогут получать 3 272,23 рубля.

Конечно, это не 300 рублей, о которых спрашивает Михаил Делягин, но все же эта сумма очень далека от прожиточного минимума.

Таким образом, разговоры властей о послаблении пенсионной реформы не более чем фикция. Сам же Делягин предлагает россиянам не ввязывать в новые предложения, а откладывать деньги на депозит, и уже через 20 лет все будет хорошо.

Екатерина Брязгунова